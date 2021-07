In conferenza stampa congiunta con Simone Inzaghi ha parlato anche Beppe Marotta che si è soffermato sui temi più caldi

Beppe Marotta è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi dando il via alla nuova annata: “Inizia una nuova stagione, abbiamo il piacere di presentare Inzaghi. E’ motivo di grande orgoglio, il progetto continua affidando la panchina a un tecnico giovane ma con tanta esperienza. E’ uno dei più vincenti dello scenario italiano. Impersonifica i valori adatti come la passione, la competenza, la cultura del lavoro. Siamo in un momento sicuramente difficile, di post pandemia. Caratterizzato da sofferenze per la perdita di tante persone che conoscevamo. Ma anche nell’ambito di un’economia mondiale piena di problemi. Il calcio è in cerca di un modello che dia sostenibilità. Siamo lontani dal modello di mecenatismo. Oggi bisogna avere un modello di sostenibilità”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Inter, Inzaghi: “Mi hanno convinto subito”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Marotta ha continuato: “L’Inter vuole continuare sulla falsariga della propria storia nel rispetto degli equilibri economici. Compito del management è allestire la squadra più importante possibile nel rispetto degli equilibri economici. Siamo davanti a uno scenario inquietante che riserverà ancora spiacevoli situazioni. Serviranno ancora diversi miliardi di euro. La nostra proprietà ha profuso circa 700 milioni di euro, oggi la situazione è cambiata e il calcio ne paga le conseguenza. Dobbiamo fare di necessità virtù. Sono fautore della competenza. Sono state fatte scelte dolorose come la cessione di Hakimi, ma lo abbiamo fatto per dare continuità. La speranza è che possa ritornare il nostro pubblico”.

STADI – “Riapertura stadi? Il dialogo è la cosa migliore per ottenere successi. la Lega si sta adoperando coi rappresentati del Governo affinché si arrivi a questa apertura che per me va attuata. Abbiamo milioni di vaccinati. Potremo creare una linea preferenziale per coloro che sono vaccinati. Si dovrebbe andare verso una riapertura, non sappiamo se totale o parziale. Sarebbe già un grande successo, ricominciare a giocare senza pubblico è desolante. Da botteghino, in due stagioni, abbiamo visto minori introiti pari a cento milioni di euro”.