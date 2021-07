Nel Tg delle 14 di CMIT TV è intervenuto Fabrizio Biasin. Focus su Eriksen e il suo futuro all’Inter o lontano dall’Italia

A CM.IT TV, nel Tg delle ore 14, Fabrizio Biasin si è espresso così su Christian Eriksen: “Con i regolamenti italiani non sarebbe possibile vederlo in campo finché ha il defibrillatore, ma l’Inter tenterà di recuperarlo. Si parla di però Per il momento il club nerazzurro si è cautelato con l’ingaggio di Calhanoglu – ha aggiunto il mesi giornalista di ‘Libero Quotidiano’, ospite fisso della Tv di Calciomercato.it – ​​Se poi questo tentativo non dovesse andare, si potrebbe pensare ad un futuro all’estero o fuori dal campo”.

“Eriksen ha il cervello giusto per diventare un grande allenatore, ma non glielo auguro per il momento – ha sottolineato Biasin in conclusione – Secondo me sono le possibilità di rivederlo in campo, perlomeno ci spero. Deve recuperare con serenità e adesso si penserà al futuro. Io non mi stupirei di vede in campo in Serie A”.