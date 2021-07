Non solo il Manchester City sul centrocampista del Napoli. Sondaggio del Liverpool per Piotr Zielinski: tutti i dettagli

Piotr Zielinski resta uno dei pezzi pregiati del mercato che ha riaperto da poche ore i suoi battenti. Il centrocampista del Napoli non ha disputato un Europeo di grande livello al pari di tutta la Nazionale polacca, ma gli interessamenti nei suoi confronti sono importanti. Nelle scorse ore, si è palesato il Manchester City con una prima richiesta di informazioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

CM.IT | Napoli, sondaggio del Liverpool per Zielinski: i dettagli

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è stato, nella giornata di ieri, il Liverpool a fare un nuovo sondaggio. Una richiesta di informazioni al Napoli arrivata andando ad assecondare quello che è un vecchio pallino di Jurgen Klopp. Da tempo, infatti, Zielinski piace al tecnico tedesco: ora, resta al Napoli fissare quella che è una valutazione accettabile per la sua cessione. Da fonti vicine al calciatore si apprende come la possibilità della Premier League è concreta: dalla società azzurra, invece, non filtrano al momento quelle che possono essere le soglie per la cessione dell’interno polacco.