Niente Milan, accordo col Barcellona e trasferimento immediato per 15 milioni

A lungo nel mirino del Milan, per Junior Firpo si spalancano invece le porte della Premier League. Come annuncia il Barcellona attraverso una nota ufficiale, è fatta per la cessione del terzino portoricano al Leeds del ‘Loco’ Bielsa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Barcelona e Leeds United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Junior Firpo per 15 milioni di euro. Il club del Barça si riserva il 20% di una futura cessione del giocatore. “L’FC Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Junior Firpo per il suo impegno e dedizione e gli augura buona fortuna e successo in futuro”, recita il comunicato dei blaugrana.