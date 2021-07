Calciomercato Milan, rinnovo Kessie | L’agente manda un segnale

Calciomercato Milan, dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu i rossoneri vogliono trattenere Kessie: parla l’agente del centrocampista

Il Milan al lavoro in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di confermarsi in campionato e fare bene in Champions. Ma rispetto all’annata appena conclusa, già due gli addii pesanti, quelli di Donnarumma e Calhanoglu. La dirigenza vuole assolutamente evitare che quanto accaduto si ripeta con Kessie, in scadenza nel 2022. Il centrocampista è un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra di Pioli, in campo e non solo.

Al momento, come raccontato stamattina, il rinnovo di Kessie è ancora un rebus. Le offerte dalla Premier League non mancano, il giocatore vuole certamente guadagnare molto di più rispetto agli attuali 2,2 milioni. La richiesta è di 6 milioni, il Milan per ora parte da 4 più bonus. Ma l’ivoriano sembra ben disposto nei confronti del club rossonero, come si intuisce da una dichiarazione dell’agente, George Atangana, alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Solo un colpo di stato può mandare via il Presidente dal Milan”.