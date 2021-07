Il Milan potrebbe presto piazzare un colpo in entrata: in Spagna sono sicuri che l’affare sia vicino alla chiusura, i dettagli

Un numero dieci per il Milan. Perso Calhanoglu, andato ai cugini dell’Inter a parametro zero, Paolo Maldini ha il trequartista come priorità per il mercato rossonero. Tanti i nomi accostati alla società lombarda e tra questi quello che potrebbe presto sbarcare a Milano è Isco. Ne sono convinti in Spagna dove ‘defensacentral.com’, parla di un affare in chiusura. Il portale spagnolo racconta di una trattativa in fase molto avanzata con il Milan pronto a sborsare 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del trequartista ex Malaga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, Isco in arrivo: trattativa avanzata

Secondo quanto riporta quindi il portale spagnolo, il Milan sarebbe vicino all’accordo per l’acquisto di Isco che diventerebbe quindi il nuovo numero 10 rossonero.

A suffragare la tesi c’è anche un video pubblicato sui canali social del Real Madrid in cui, Antonio Pintus e Nacho sembra discutere proprio del futuro di Isco e lo danno già per fatto.