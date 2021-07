L’Everton non ha alcuna intenzione di cedere Moise Kean nuovamente in prestito. Juve e Psg sono avvertite: via solo a titolo definitivo

Non sono bastati 17 gol a Moise Kean, con la maglia del Psg, per guadagnarsi la convocazione in Nazionale ma anche il riscatto da parte del club francese. L’attaccante italiano sarà così chiamato ad allenarsi con l’Everton in vista della nuova stagione.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il calciatore classe 2000 è stato accostato nell’ultimo periodo anche alla Juventus ma la strada più percorribile sembrava quella della permanenza sotto la Torre Eiffel. Il futuro di Kean resta così tutto da scrivere ma non è da escludere una sua permanenza a Liverpool.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come riporta SkySports, il club inglese non ha alcuna intenzione di cedere Kean nuovamente in prestito ma è pronto a valutare offerte solo a titolo definitivo. L’ex Juventus ha una valutazione di circa 35 milioni di euro.