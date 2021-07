CALCIOMERCATO SHOW | “Arthur vuole rimanere alla Juventus. E su Rabiot…”

Nel corso del Calciomercato Show abbiamo fatto il punto sul centrocampo della Juventus: le ultime sul futuro di Arthur e Rabiot

Fin dal primo giorno dal suo arrivo Massimiliano Allegri è stato molto chiaro: il focus del mercato dei bianconeri deve essere sul centrocampo. Nel corso del Calciomercato Show è stato affrontato proprio il tema della mediana della ‘Vecchia Signora’ e della Juventus che verrà. Il nome caldo, in entrata, resta quello di Manuel Locatello: come raccontato su queste pagine, l’Arsenal ha presentato un’offerta ufficiale al Sassuolo. Oltre alle entrate, però, saranno molto importanti le uscite: ecco il punto sul futuro di Arthur e Adrien Rabiot. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CALCIOMERCATO SHOW | “La Juventus vuole cedere Rabiot. Arthur vuole rimanere”

Nel corso del Calciomercato Show, Enrico Camelio ha parlato del centrocampo della Juventus: “Ho parlato con l’entourage di Arthur e vorrebbe rimanere a Torino. I bianconeri vorrebbero cedere Rabiot, che ha fatto un Europeo da 6,5″. Il brasiliano, arrivato sotto la Mole dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Pjanic, vorrebbe quindi riscattarsi dopo una stagione complicata. Massimiliano Allegri potrebbe trovare in Arthur una possibile risorsa già in rosa. Diverso, invece, sarebbe il destino del francese. Rabiot, in questo senso, ha molto mercato e potrebbe garantire alla Juventus una corposa plusvalenza. L’ex PSG, infatti, è arrivato a Torino a parametro zero e questa potrebbe essere la discriminante fondamentale per il suo futuro.