La Juventus deve sprintare sul calciomercato e regalare il primo colpo ad Allegri: a brevissimo previsto un altro incontro

In questa fase di calciomercato i nomi si rincorrono, i sondaggi la fanno da padrona anche perché si tratta di un’altra sessione decisamente particolare. Poche risorse economiche, bisogno di cedere e ovviamente di pensare ai rinnovi. Però alcuni obiettivi sono già chiari, come per la Juventus. Che deve risolvere la sempre annosa questione Ronaldo, ora un po’ più vicino alla permanenza a prescindere dalle voci sul rinnovo, ma anche i prolungamenti di gente come Dybala e Cuadrado. In tutto questo Cherubini continua a lavorare sul fronte addii e ovviamente, dopo la conferma di Morata per un altro anno in prestito, sul primo vero colpo di mercato. L’identikit, lo sappiamo, risponde al nome di Manuel Locatelli.

Calciomercato Juventus, a brevissimo l’incontro per Locatelli

Il centrocampista del Sassuolo è (fortunatamente) ancora impegnato con la Nazionale a Euro 2020 e domani sera scenderà in campo contro la Spagna, con tutta probabilità dalla panchina. Parallelamente, la trattativa tra la Juventus e i neroverdi continua. C’è stato già il primo incontro ufficiale, Carnevali è un osso duro perché rappresenta un club che non ha grosse necessità economiche, ha già ceduto Marlon e tradizionalmente non cede mai i suoi gioielli. Però ne rispetta anche le volontà e quella di Locatelli è ormai chiarissima: andare alla Juventus. Per questo a breve ci sarà un nuovo vertice tra i club, parliamo di giorni o magari anche ore.

La trattativa c’è e può essere incanalata in direzione Torino, anche se comunque da tenere in considerazione ci sono sempre i tantissimi club che fanno la fila per Locatelli. Soprattutto esteri, vedi le voci sul Dortmund e soprattutto l’Arsenal, che – come ammesso dallo stesso Carnevali – ha presentato un’offerta concreta e importante. Tutto vero, così come la decisione da parte del giocatore di sposare solo la causa bianconera e per questo la Juve resta fiduciosa. I prossimi possono essere giorni davvero decisivi per dare un’accelerata alla trattativa.