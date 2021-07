Ronaldo avrebbe definitivamente sciolto le riserve sul proprio futuro. Riaccostato di recente al Psg, il suo contratto con la Juventus scade fra un anno

Ronaldo che fa? Stando a Luca Momblano, giornalista di fede bianconera, il fuoriclasse portoghese proseguirà l'avventura alla Juventus. "Una confidenza in famiglia alle mie orecchie possiede più valore ancora di quanto e come possa parlare lo staff: CR7 ha espresso l'intenzione di proseguire con la Juventus – il tweet di Momblano sul futuro di Ronaldo – E che dunque rimarrà a Torino. Il quanto e il come importano, ma saranno motivo di successiva indagine".

In Portogallo, a proposito della permanenza di Ronaldo, oggi hanno rilanciato la notizia riguardo addirittura un possibile rinnovo del contratto – fino a giugno 2023 – attualmente in scadenza fra un anno. Rinnovo che permetterebbe al club presieduto da Andrea Agnelli di ‘spalmare’ il ricco ingaggio dell’ex Real che al netto è di 31 milioni di euro e abbassare la quota di ammortamento.

Ronaldo che resta, però, vuol dire pure addio ai possibili arrivi di – tanto per fare due nomi non a caso – di Pogba e Mauro Icardi, perlomeno attraverso uno scambio con il classe ’85 di Funchal, riaccostato di recente al Psg, giunto a Torino tre anni fa per circa 100 milioni di euro.