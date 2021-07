Per il Milan potrebbe arrivare una svolta inaspettata per un possibile super colpo a centrocampo: può arrivare gratis

Il Milan non ha ancora risolto una delle tante questioni ancora in sospeso di questo calciomercato estivo, ovvero il centrocampo. Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, Maldini prosegue studio e sondaggi dei prossimi colpi, ma in maniera decisamente oculata. Questo anche perché quasi 30 milioni sono già usciti per il riscatto di Tomori e vicina alla conclusione c’è pure la trattativa per Brahim Diaz. Il centrocampo, senza la conferma di Meite, avrà però bisogno di qualche rinforzo. Tonali è ancora totalmente in sospeso, dal momento che è formalmente tornato al Brescia e le società stanno cercando la quadra su riscatto e bonus con qualche sconto e i sondaggi di altri club sempre presenti. Poi l’ipotesi Bakayoko dal Chelsea, con il quale i rapporti sono molto buoni, e ovviamente altre suggestioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Pjanic può arrivare gratis

Come quella di Miralem Pjanic. Il bosniaco arriva da una stagione pessima al Barcellona, è finito in fondo alle gerarchie di Koeman e visti i più di 60 milioni investiti dai blaugrana solo un anno fa – sia pure nello scambio con Arthur che ha sistemato i bilanci di tutti – si è trattato di un affare disastroso. Le cifre di un suo eventuale arrivo sarebbero molto alte e quindi lontane dai piani del Milan, non fosse che potrebbe arrivare una svolta a dir poco clamorosa.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Rudy Galetti, l’ex Juventus può addirittura svincolarsi dal Barcellona con una rescissione consensuale. In questo modo, a parametro zero, sarebbe ovviamente un’occasione importante per i rossoneri, anche perché Pjanic vorrebbe tornare in Italia. In questi giorni sarebbero in corso le valutazione del caso su questa operazione, che sicuramente potrebbe interessare anche la Juventus e Allegri. Soprattutto a queste condizioni inaspettate.