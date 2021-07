Raiola avrebbe intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per Paul Pogba, sogno della Juventus per un possibile ritorno a Torino alla corte di Allegri

Paris Saint-Germain scatenato. Non si ferma l’imponente campagna acquisti del club parigino. In attesa di Sergio Ramos e Hakimi – che sarà ufficializzato nei prossimi giorni proveniente dall’Inter – e dell’ormai ex milanista Donnarumma, il PSG nelle scorse settimana ha chiuso l’ingaggio a parametro zero anche di Wijnaldum. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Lo sceicco Al-Khelaifi non molla inoltre Mbappe, rilanciando per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e respingendo gli assalti del Real Madrid. Tra un anno scadrà anche il contratto con il Manchester United di Paul Pogba, alto obiettivo sensibile del Dt Leonardo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Pogba lontano: contatti PSG-Raiola

Il PSG punterebbe forte infatti sull’ex Juventus, con la ‘Vecchia Signora’ che sogna sempre il ritorno a Torino del francese campione del mondo. Avventura bis sotto la Mole che si farebbe però sempre più complicata, considerando appunto il possibile assalto dei parigini per il ‘Polpo’ in questo mercato estivo. Pogba non ha ancora firmato il rinnovo con il Manchester United, con Raiola che avrebbe intensificato i discorsi con la dirigenza del Paris Saint-Germain come scrive Oltralpe il portale ‘Foot Mercato’. Ancora nulla di concreto sul tavolo, anche se le posizioni di Raiola e del sodalizio ex campione di Francia si sarebbero riavvicinate sensibilmente.

Il PSG sembra davvero intenzionato a spingere forte per portare Pogba sotto la Tour Eiffel, strappandolo al Manchester United e anche ai desideri della Juve e di Massimiliano Allegri.