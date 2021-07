Accordo di calciomercato tra l’Inter e il Benfica per la cessione di Joao Mario; ultime e dettagli sull’addio del portoghese ai nerazzurri

Joao Mario potrebbe ripartire dal Benfica. Dopo l’ultima stagione in prestito dall’Inter allo Sporting CP, riporta ‘Record’, il centrocampista offensivo sarebbe vicinissimo ai biancorossi: la proposta avanzata ai milanesi sarebbe di 7,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che a sua volta avrebbe trovato l’accordo per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Marotta sarebbe dunque al lavoro per completare la cessione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, lo porta Raiola | Lascia l’Inter e va alla Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nel vecchio accordo con l’Inter, però, ci sarebbe una clausola che lo Sporting vorrebbe far valere per non perdere Joao Mario, ma il fattore non sarebbe un impedimento nella trattativa col Benfica.