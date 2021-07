Belgio, Vertonghen: “L’Italia mi ha fatto arrabbiare troppo”

Le parole del difensore del Belgio Jan Vertonghen dopo la sconfitta contro l’Italia: un risultato che non va giù al giocatore

La vittoria dell’Italia all’Allianz Arena contro il Belgio ha catapultato gli azzurri alla semifinale di Euro 2020. Decisivi Barella e Insigne. Un risultato importante che però non va giù a Jan Vertonghen, difensore dei Red Devils che ha spiegato i motivi ai microfoni di ‘Sporza’. Ecco le sue parole: “Sono molto deluso, fa male. Tenere la palla non è stata la scelta giusta, avrei dovuto spazzare. E’ andata come le volte precedenti, la considero un’occasione mancata. Ci siamo fermati ai quarti nel Mondiale 2014 e negli Europei 2016, mentre al Mondiale 2018 in semifinale. Adesso bisogna solo analizzare cosa è andato storto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occhi sul talento di Mihajlovic: bagarre tra big

Sull’Italia – “Buona squadra, parlano anche le statistiche ma non voglio complimentarmi troppo. Mi hanno fatto arrabbiare troppo“. Riferimento alle troppe perdite di tempo: “So che queste sono scuse, alla fine dobbiamo pensare soprattutto ai nostri errori. E’ stata colpa nostra”