Luciano Spalletti è arrivato a Napoli: le ultime di Calciomercato.it sul nuovo allenatore del club azzurro: segui tutti gli aggiornamenti

Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis sono arrivati da pochi minuti insieme alla stazione Napoli-Afragola per iniziare la sua nuova avventura dopo due stagioni vissute da spettatore.

De Laurentiis e Spalletti sono in viaggio verso il Konami Training Center di Castel Volturno per conoscere le strutture in cui opererà in tutta la stagione e soprattutto fare un vertice di mercato dopo i programmi svelati dal presidente mercoledì in conferenza stampa.