Il Milan deve fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal per l’attaccante: protagonista ad Euro 2020, la valutazione schizza alle stelle

E’ stato accostato anche al Milan, il suo nome è stato avvicinato all’Inter, ma ora c’è l’Arsenal a provarci. Breel Embolo, 24 anni, attaccante del Borussia Moenchengladbach, protagonista ad Euro 2020 con la Svizzera, eliminata soltanto ai calci di rigore dalla Spagna (con il 24enne fuori nel primo tempo per infortunio), è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. Come detto il suo profilo è valutato dal Milan, ma ora c’è l’Arsenal che – secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’ – è pronta a farsi avanti per portarlo in Premier League. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Embolo piace all’Arsenal

L’irruzione dei ‘gunners’ sul 24enne attaccante di origini camerunensi complica i piani del Milan, resi più difficili anche dalle buone prestazioni del calciatore ad Euro 2020. Come riferisce lo stesso portale, infatti, la sua valutazione di 25 milioni di euro è destinata a schizzare in alto.

Una doppia novità che potrebbe far uscire Embolo dai piani del Milan. C’è l’Arsenal su di lui la valutazione in rialzo mette il 24enne in direzione Inghilterra.