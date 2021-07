Calciomercato, Andre Silva lascia l'Eintracht | UFFICIALE

L’ex Milan Andre Silva lascia l’Eintracht Francoforte: arriva il comunicato ufficiale del Lipsia che ne comunica l’acquisto

Il Lipsia ha acquistato Andre Silva dall’Eintracht Francoforte. Lo ha comunicato ufficialmente il club della Red Bull, convinto dalle splendide prestazioni dell’ex attaccante del Milan in Bundesliga. Sono in totale 28 i gol nel campionato tedesco in 32 partite: uno score meraviglioso per l’attaccante portoghese, che ha anche partecipato a Euro 2020.

Di seguito, il comunicato del Lipsia: “L’RB Lipsia ha ingaggiato Andre Silva dall’Eintracht Francoforte per il ruolo di centravanti. Il 25enne ha un contratto a lungo termine di cinque anni fino al 2026“.