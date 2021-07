Tornato al Southampton dopo l’esperienza in prestito al Fulham, l’ex Juventus è finito nei radar dei Pozzo, proprietari di Udinese e Watford

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, Mario Lemina è entrato nei radar dei Pozzo, proprietari di Udinese e Watford. Per l’ex Juventus è stato fatto un tentativo di scambio con un calciatore del Watford, neopromosso in Premier, che però è stato respinto dal Southampton. Vedremo se ce ne saranno degli altri.

I ‘Saints’ sono disposti a privarsi del classe ’93 gabonese, nella passata stagione in prestito al Fulham, che i Pozzo potrebbero prendere attraverso il loro club inglese e poi girarlo all’Udinese. Su Lemina, in scadenza a giugno 2022 (stipendio alto, sui 2,5 milioni di euro) e in queste settimane proposto a diverse società di Serie A, risulta esserci pure il Newcastle.