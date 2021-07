Ultim’ora di calciomercato: rescissione consensuale del contratto con un anno di anticipo tra Aleix Vidal ed il Siviglia

Aleix Vidal non è più un giocatore del Siviglia. Reduce da una stagione che lo aveva visto protagonista soltanto in Coppa del Re, l’esterno destro spagnolo classe 1989 ha trovato l’accordo con il club andaluso per la rescissione consensuale del contratto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza nel 2022. Da svincolato, adesso, sarà libero di accasarsi in un’altra squadra. Ecco il comunicato ufficiale:

“Sevilla FC e Aleix Vidal hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del giocatore. In questo modo, la seconda avventura del catalano si conclude nella capitale andalusa, lasciando il Sevilla FC con un totale di 87 partite giocate, in cui ha segnato sei gol, due dei quali nell’andata della semifinale di UEFA Europa League del 2014 /15 contro la Fiorentina”.