Juventus, nel caso in cui Cristiano Ronaldo resti uno degli attaccanti è destinato a finire in panchina: ecco chi nel sondaggio di CM.IT

Giorni decisivi per il futuro della Juventus. Cristiano Ronaldo, esaurita l’avventura a Euro 2020 con il Portogallo, deve ora riflettere su cosa fare nella prossima stagione, se restare in bianconero o cambiare aria. Situazione ancora incerta, l’impressione è che la Juve, se si trovasse un acquirente, non chiuderebbe, anzi, ad un suo addio. Ma al momento le probabilità che CR7 resti a Torino ci sono ancora. E ci si interroga su come Allegri deciderà di schierare la sua Juve con il portoghese in campo.

Juventus, con CR7 Morata finisce in panchina!

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti con il consueto sondaggio su Twitter chi sarebbe, tra gli attaccanti in rosa, a rischiare il posto da titolare per lasciare posto all’inamovibile Ronaldo. Altrettanto inamovibile Chiesa, votato solo dal 13,8% dei partecipanti. E’ un testa a testa tiratissimo tra Morata e Dybala. Per pochissimi voti, il sondaggio lo ‘vince’ lo spagnolo, che dunque sarebbe il primo candidato alla panchina per il 43,9% dei votanti. Il 42,8% ritiene invece che il sacrificio tocchi all’argentino.