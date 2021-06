Euro 2020, eliminata la Francia | Ora su Deschamps incombe Zidane

Si conclude agli ottavi di finale l’Europeo della Francia campione del mondo: adesso su Deschamps incombe l’ombra di Zinedine Zidane

La squadra campione del mondo, la grande favorita per la vittoria finale, è stata eliminata da Euro 2020 agli ottavi. La Svizzera, squadra contro cui l’Italia ha vinto per 3-0 nella fase a gironi, è riuscita a portare i transalpini ai calci di rigore e poi a vincere. L’errore decisivo, dagli undici metri, è arrivato dai piedi più prestigiosi tra i giocatori in campo: quelli di Kylian Mbappé. Non è stato solamente l’errore dell’attaccante del PSG ad aver condannato la Francia, ma una partita in cui ‘Les Blues’ non sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale offensivo e che dietro hanno concesso tre reti. Il cammino dei transalpini in questo Europeo si interrompe anzitempo e, quindi, si può parlare di fallimento tecnico. Una delusione cocente, che potrebbe costare molto cara a Didier Deschamps: il CT campione del mondo ‘sente’ incombere il sostituto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Francia, Deschamps al capolinea | Zidane è pronto

Per guardare a quello che potrebbe essere il futuro della nazionale francese, bisogna tornare indietro al termine della stagione: la decisione di Zinedine Zidane di lasciare il Real Madrid in attesa di una nuova avventura può essere determinante in questa storia. Non è un mistero, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, che Zizou abbia l’ambizione di guidare la selezione francese. Zidane è un promesso sposo della Federazione francese ed ora, con l’eliminazione dagli Europei, potrebbe ereditare la panchina da Deschamps. Nel mirino ci sono i mondiali in Qatar del 2022.