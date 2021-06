Reduce da un deludente Euro2020 con la maglia del suo Galles, il gallese è ancora legato al Real Madrid da un contratto in scadenza a giugno 2022

Dove sarà il futuro di Gareth Bale? Difficile dirlo visto che è reduce da un deludente Euro2020 e, ancor prima, di un’annata pessima al Tottenham dove era tornato l’anno scorso con la formula del prestito. Già perché il gallese, ormai la brutta copia del grande campione di qualche annata fa, è ancora di proprietà del Real Madrid. Con le ‘Merengues’ il contratto da circa 15 milioni di euro netti scade a giugno 2022, quindi fra solo un anno. Una sua cessione viene comunque data per imminente, anche se – appunto – non si capisce ancora a chi…

Il ‘Mirror’ dà per favorito il Cardiff City, dunque un romantico ritorno a casa, e in aggiunta altre tre papabili destinazioni: Los Angeles Galaxy, cioè Stati Uniti, ancora Tottenham e infine Juventus. Il tabloid inglese ci crede molto al suo possibile trasferimento in Serie A, nel club in cui ritroverebbe – ammesso che resti – quel Cristiano Ronaldo col quale condivise stagioni e successi straordinari a Madrid, sebbene il rapporto tra i due non fosse dei migliori…

Calciomercato Juventus, Bale può liberarsi a zero (o quasi)

Per il ‘Mirror’ la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe davvero fare un pensierino al 31enne Bale, che non è escluso possa addirittura liberarsi a costo zero o quasi dal Real. Staremo a vedere.