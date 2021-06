L’Inter continua i colloqui di mercato con gli agenti per stabilire le prossime mosse

Il calciomercato dell’Inter, nonostante le poche risorse, sta vivendo un momento di importante. È in questi giorni che si stabiliscono le strategie delle prossime settimane, a partire soprattutto dalle cessioni. Messi a segno i colpi Calhanoglu e Cordaz, con l’addio di Hakimi ormai scontato e in via di definizione, ci sono anche altre situazioni da sbrogliare e decidere. Oggi è andato anche in scena un nuovo summit con Giuseppe Riso: come testimonia il video dell’inviato di Calciomercato.it, l’agente – tra gli altri – di Ionut Radu e Federico Dimarco ha incontrato la dirigenza nerazzurra in sede. Sono questi i nomi principali al centro delle discussioni.