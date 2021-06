Calciomercato Milan, addio da 34 milioni | Arsenal in pressing

Il calciomercato Milan potrebbe dire addio all’obiettivo Belotti, talento del Torino che piace molto anche all’Arsenal

Milan e Roma pensano a Belotti ma fanno i conti con la concorrenza internazionale. L’attaccante del Torino, autore di buone prestazioni a Euro 2020, ha attirato le attenzioni degli osservatori europei, in particolare di quelli provenienti dalla Premier League. L’ultimo club a essersi interessato, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe l’Arsenal, che avrebbe già la possibilità di offrire a Cairo i 34 milioni di euro chiesti per il cartellino del bomber.

Maldini fa dunque i conti con l’offensiva inglese per Belotti. Classe 1993, l’attaccante ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non ha ancora velocizzato le trattative per il rinnovo. Nell’ultima stagione coi granata si è messo in mostra con 13 gol e 7 assist in 36 presenze totali.