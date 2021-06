La Juventus guarda con attenzione agli scenari all’Inter sul futuro di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto con i nerazzurri nel 2022

L’Inter si appresta a cedere Hakimi, che nelle prossime ore sarà ufficializzato dal Paris Saint-Germain. Una cessione che porterà circa 70 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri, ossigeno puro per Zhang per sistemare il bilancio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

La dirigenza di Viale della Liberazione punta adesso a blindare gli altri big nella rosa di Simone Inzaghi, ad iniziare da Lautaro Martinez sempre nelle mire delle big spagnole. Per Marotta e Ausilio, però, l’attaccante argentino rimane incedibile e solo un’offerta intorno ai 90 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola.

Juventus, Allegri punta Brozovic: sgarbo all’Inter

Un’altra situazione spinosa in Viale della Liberazione riguarda Marcelo Brozovic, impegnato questo pomeriggio nell’incrocio degli ottavi di Euro 2020 con la sua Croazia nella sfida contro la Spagna. Il centrocampista croato è in scadenza tra un anno e ancora non ci sono stati passi significativi per un rinnovo del contratto con i campioni d’Italia. Inzaghi ha posto il veto all’addio del giocatore, ritenuto un alfiere imprescindibile nello scacchiere interista. Intanto, la Juventus guarderebbe con attenzione agli scenari su Brozovic per un eventuale sgarbo ai rivali nerazzurri come spiega Luca Momblano: “Ad Allegri piace tantissimo – rivela il giornalista a ‘Top Planet 24’ – Se si libera gratis dall’Inter, farà di tutto per portarlo alla Juventus“.