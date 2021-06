Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Svolta e affondo targato Allegri

La Juventus va a caccia di profili adatti a migliorare la sua rosa in ottica calciomercato. Un nome è in pole per rinforzare il centrocampo di Allegri: ora c’è l’affondo

La Juventus lavora sul calciomercato e programma la nuova stagione, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. Strategie chiare per Cherubini e per la dirigenza bianconera, pronta a mettere a disposizione del tecnico nomi di alto livello e con caratteristiche consone alle esigenze bianconere. La svolta stabilita dalla società è, infatti, ben chiara: Allegri avrà un ruolo strategico nelle dinamiche di mercato, lavorando a stretto contatto con i dirigenti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Niente Milan: doppio colpo a centrocampo

Dal punto di vista della rosa, invece, i bianconeri punteranno su profili giovani e italiani e con uno sguardo molto attento all’Under 23. In particolare, l’arrivo di Cherubini scandirà un cambio di passo nelle strategie: meno azzardi e parametri zero con una netta diminuzione anche della caccia alle plusvalenze. Gli acquisti saranno mirati e calibrati alle esigenze dell’allenatore, proseguendo come obiettivo primario nell’opera di svecchiamento già iniziata con profili come Chiesa e Kulusevski. In questa linea dettata dal club bianconero rientra perfettamente il profilo di Manuel Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo senza scampo: ecco la parola ‘fine’

Calciomercato Juventus, priorità Locatelli per Allegri: le ultime sulla trattativa

Manuel Locatelli sta stupendo l’Italia grazie alle ottime prestazioni messe in evidenza agli ordini di Roberto Mancini. Il futuro del calciatore del Sassuolo è sempre più orientato verso un passaggio alla Juventus. Vi abbiamo riportato del primo incontro avvenuto nei giorni scorsi tra Cherubini e Carnevali, con la volontà di tutte le parti in causa di chiudere la trattativa. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarà un nuovo incontro nella prossima settimana per superare l’ostacolo relativo la formula. I bianconeri vorrebbero impostare l’affare con un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma il Sassuolo propende per monetizzare subito. La distanza comunque non è proibitiva: la Juventus offre 30 milioni più un Under 23 e in tal senso vi abbiamo riportato tutte le ultime novità su Dragusin, mentre il Sassuolo ne chiede 40. Il grande colpo per Allegri si avvicina sempre di più.