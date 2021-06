Empoli, il futuro Samuele Ricci in stallo: Milan, Napoli e Fiorentina alla finestra, la Premier monitora con attenzione

Giovane, di talento e dal futuro assicurato. Samuele Ricci è uno degli ennesimi gioiellini di casa Empoli, esploso nel corso delle ultime due stagioni con gli azzurri. Perno anche del centrocampo dell’Under 21 di Nicolato, il numero 28 toscano è da tempo sui taccuini dei principali top club italiani. E non solo. Quest’anno, Ricci si è messo in mostra nell’undici di Alessio Dionisi, facendo registrare numeri (2 gol e 4 assist in 33 presenze in Serie B) e prestazioni da grande calciatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Presto, l’Empoli sarà chiamata a sciogliere il nodo relativo al futuro del giovane 2000. L’interesse di Napoli, Milan e Fiorentina è registrato da tempo, così come i sondaggi esplorativi di Arsenal e Leicester City. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il futuro di Ricci resta ancora in fase di stallo: dopo aver sistemato la questione allenatore, la società toscana valuterà quali strategie di mercato adottare nelle prossime settimane. Strategie che vedranno coinvolto anche il futuro e l’avvenire dello stesso centrocampista toscano, diviso tra addio e permanenza.

Calciomercato, futuro Empoli-Ricci: occhio anche a Dionisi

Attenzione, dunque, a quello che potrebbe accadere nel corso del prossimo mese. Come raccolto dalla nostra redazione, l’interesse della Serie A e della Premier League non è mai scemato, con le pretendenti al calciatore che attendono di capire quale strada sceglierà l’Empoli per il suo gioiellino. La permanenza di Ricci, ad oggi, non va certo esclusa: un anno in Serie A da titolare con Andreazzoli, potrebbe rivelarsi propedeutico ad una crescita (tecnica ed economica) del suo valore.

Intanto, da Sassuolo, il neo-tecnico Dionisi potrebbe ragionare su un inserimento last-minute sul proprio pupillo. I neroverdi sono una società da sempre abituata a dialogare con l’Empoli, nonché realtà propensa ad investire sui giovani di talento. La concorrenza si preannuncia spietata, ma una certa liquidità non è mai mancata alla formazione emiliana.