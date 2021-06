Oltre a Manuel Locatelli, sempre più vicino, la Juventus potrebbe puntare anche su un altro centrocampista: attenzione alla pista Renato Sanches, accostato al Milan in passato

Renato Sanches continua a brillare. Dopo la grande stagione in Francia, con la maglia del Lille, il centrocampista portoghese si è messo in mostra con la sua Nazionale, nella sfida contro il Belgio, nonostante il ko. Una prova in cui ha dimostrato di essere davvero un centrocampista totale, capace di fare al meglio le due fasi. Impossibile non notare gli strappi in mezzo al campo del calciatore: Sanches si è davvero ritrovato dopo anni complicati ed è pronto a tornare a giocare per una grande squadra, dopo l’esperienza negativa al Bayern Monaco.

Calciomercato, niente Milan per Sanches

In Italia il portoghese è stato più volte accostato al Milan. Gli ottimi rapporti con il Lille potrebbero favorire una trattativa ma al momento i rossoneri guardano ad altri obiettivi. Sanches potrebbe così diventare un’idea della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nessun dubbio: ecco il centrocampista per Allegri!

I bianconeri hanno messo in cima alla lista Manuel Locatelli ma i possibili addii di Bentancur e Ramsey, aprirebbero le porte ad un altro colpo. Sanches avrebbe le caratteristiche perfette per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Attenzione, però, al Liverpool che lo ha messo nel mirino per il dopo Wijnaldum. Sanches ha una valutazione di circa 30 milioni di euro.