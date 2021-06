Inter, Inzaghi reputa Brozovic indispensabile: la società dovrà sedersi presto ad un tavolo per blindare il croato

Prima l’Europeo e poi il rinnovo. In attesa di capire quello che sarà il percorso della Croazia, l’Inter sa che prima o poi dovrà incontrarsi con Marcelo Brozovic per definire la situazione contrattuale. Il croato è in scadenza nel 2022 e il rinnovo del centrocampista sembra essere una priorità in casa nerazzurra. Simone Inzaghi, nuovo tecnico interista, ha già fatto sapere di ritenere il classe 1992 un elemento fondamentale del proprio scacchiere. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Hakimi al PSG: è tutto fatto | Fissate le visite mediche!

Stando infatti a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, i primi colloqui con il giocatore potrebbero avvenire una volta che il croato inizierà la preparazione. Marotta e Ausilio si siederanno al tavolo con l’agente del giocatore per cercare di trovare un accordo economico. Inzaghi ha già fatto capire quanto sia prioritario trovare un accordo per il rinnovo: la società cercherà di accontentarlo.