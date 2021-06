Juventus, tris di cessioni in difesa: gli addii di Demiral, Rugani e De Sciglio potrebbero portare 50 milioni nelle casse bianconere

Un tris di cessioni che potrebbe fruttare un tesoretto fondamentale per il mercato. La Juventus studia i grandi colpi, da Locatelli al sogno Vlahovic per l’attacco, ma riflette anche sui nomi in uscita. E in questo senso i profili che potrebbero dire addio al club bianconero sono diversi. A partire da Ramsey, per cui l’ipotesi di un ritorno in Premier League (Everton o West Ham) resta decisamente plausibile. Attenzione però anche alla difesa: è qui che potrebbe avvenire il maggior numero di cessioni ed è grazie a queste che la Juventus potrebbe ricavare un tesoretto importante da investire nell’immediato o in futuro.

Calciomercato Juventus, tris di addii in difesa

Stando infatti a quanto riferito da ‘Tuttosport’, nei piani bianconeri sono previsti tre cessioni in difesa. Quella che può permettere un tesoretto più consistente è Demiral. Il difensore turco piace alla Roma, ma i bianconeri avrebbero chiesto 40 milioni di euro. Per i giallorossi è una cifra eccessiva, ma stando a quello che viene riferito dal quotidiano torinese, la Juventus potrebbe abbassare le proprie pretese e accettare una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni. Oltre ai giallorossi non è da escludere l’ipotesi estera, in particolare quella inglese.

E dall’Inghilterra, oltre che dalla Francia, alcuni club sarebbero interessati ad altri due esuberi bianconeri, De Sciglio e Rugani. Il terzino, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non rientra nei piani del club e potrebbe essere ceduto oltreconfine. Il centrale invece potrebbe sperare di restare, ma solo se dovesse accettare il ruolo di quarto centrale alle spalle di Bonucci, Chiellini e de Ligt. Altrimenti la Juventus metterà sul mercato anche lui. In questo senso non va esclusa l’ipotesi di un inserimento come possibile contropartita, magari per Milenkovic della Fiorentina che tanto piace al club bianconero. Se la Juve dovesse riuscire a ricavare circa 15 milioni da De Sciglio e Rugani, sommati ai 30/35 di Demiral si arriverebbe a 50, che potrebbero essere investiti nell’immediato o nelle prossime sessioni.