Salernitana, confermate anticipazioni CM.IT: Radrizzani attende Lotito

Salernitana a Radrizzani per salvare la Serie A, confermate le anticipazioni della nostra redazione: c’è l’offerta a Lotito, ora la risposta

Giorni decisivi per il futuro della Salernitana in Serie A. Come noto, per partecipare al massimo campionato, il club granata, attualmente in possesso di Lotito, già presidente della Lazio, e Mezzaroma, deve essere ceduto. Mercoledì, Calciomercato.it ha riferito dell’incontro tra Radrizzani, patron del Leeds, e gli attuali proprietari della squadra campana e di una prima bozza di intesa per l’acquisto della Salernitana. Notizie che trovano conferma in quanto riportato dal quotidiano ‘La Città di Salerno’.

L’offerta sarebbe effettivamente di circa 70 milioni di euro, con Radrizzani interessato a subentrare subito a Lotito e in attesa di una sua risposta. Dopo la presentazione dei documenti, il consigliere Sandro Mencucci, che ha un posto anche nel CdA del Leeds, ha spiegato, sempre al quotidiano salernitano: “L’offerta formulata a Lotito e Mezzaroma ha una validità di dieci giorni. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, ma la proposta ci pare congrua”.