La Salernitana passa da Lotito a Radrizzani: il proprietario del Leeds sbarca in A

Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds sbarcato nella scorsa stagione in Premier League, ha trovato l’accordo per diventare il nuovo proprietario della Salernitana. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’uomo d’affari ha fatto quadrare i conti in un albergo di Paestum con il duo Lotito-Mezzaroma. La lunga partita svolta dai legali dei due gruppi ha portato ad un esito positivo: solo un inatteso e clamoroso colpo di coda potrebbe far saltare una trattativa che appare piuttosto blindata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si rincorrono voci sulla possibile cifra sborsata da Radrizzani per acquistare la Salernitana: Lotito partiva da 80 milioni, l’accordo dovrebbe essere arrivato per una cifra tra i 60 ed i 70 milioni di euro. Nei giorni scorsi lo stesso Radrizzani era stato nel quartier generale della trattativa, a Paestum ed inoltre aveva visitato anche le strutture legate alla stessa Salernitana.