Il Milan sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi tra centrocampo e trequarti: duello con l’Eintracht Francoforte per Majer



Perso Calhanoglu a parametro zero, Maldini ha dato il via alla caccia al sostituto. Sarà in ogni caso un nome ragionato, che arriverà a determinate condizioni. I rossoneri stanno portando avanti anche il ritorno di Brahim Diaz, ma la necessità di rinforzi si estende alle fasce (Dalot e Firpo), al centrocampo e all’attacco. I nomi circolati sono parecchi, da Ziyech a James Rodriguez, Lemar e Under per il reparto avanzato. Tra i giocatori che il Milan sta seguendo c’è però anche Lovro Majer, trequartista della Dinamo Zagabria reduce da un’ottima annata da 11 gol e 14 assist in tutte le competizioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Non a caso, il classe ’98 piace non solo ai rossoneri ma anche ad altri club europei. Come raccolto da Calciomercato.it, oltre a Maldini su Majer c’è anche un interesse concreto da parte dell’Eintracht Francoforte. Dopo la prima offerta, però, resta ancora distanza con la Dinamo Zagabria. Il Diavolo comunque è in corsa, nei giorni scorsi – come vi abbiamo raccontato – c’è stato un incontro a Casa Milan con l’entourage del croato che condivide gli stessi agenti di Bakayoko, del quale i rossoneri hanno parlato in maniera approfondita.