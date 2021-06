Rivali questa sera in campo, legati a doppio filo sul mercato: tra Ronaldo e Mbappe potrebbe esserci un passaggio di consegne

Cristiano Ronaldo al Psg, Mbappe al Real Madrid. E’ questa l’ipotesi che potrebbe accontentare il fuoriclasse portoghese e regalare a Florentino Perez il colpo tanto desiderato. La Juventus in tutto questo è spettatrice interessata: i bianconeri non si straccerebbero le vesti davanti ad un addio di CR7 e attendono la decisione del portoghese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A parlare del futuro di Ronaldo è Francesco de Core, vicedirettore del Corriere dello Sport, intervenuto a CMIT TV: “Mbappe-Ronaldo è anche un intreccio di mercato, potrebbe essere un passaggio di consegne. Il Psg sta spendendo ma potrebbe perdere Mbappe che diventerebbe il vero colpo del Real Madrid. La sua eventuale uscita potrebbe ripianare i debiti del Psg: del FFP non ne parliamo più, è passato ormai di moda”.

Calciomercato, de Core a CMIT TV: “La Juventus non vuole più Ronaldo”

Il giornalista ha continuato facendo la sua previsione sulla sessione estiva di mercato e soffermandosi anche sulla questione Ronaldo e sul futuro del portoghese. “Quest’anno si muoveranno soltanto grandi nomi, probabilmente a parametro zero. Prendiamo il caso Ronaldo: lui vuole andare via e la Juventus non lo vuole più”.