Calciomercato Inter, Nainggolan può rientrare | Ultimatum del Cagliari

Il centrocampo dell’Inter è un cantiere aperto, tanto può ancora cambiare sia entrata che in uscita: intanto, posto l’ultimatum ai nerazzurri

Sono tante le incognite che si presentano d’innanzi a Simone Inzaghi: la prima, però, resta legata al centrocampo. Innanzitutto c’è la questione Eriksen, nei confronti del quale bisognerà capire se potrà ritornare a vestire la maglia nerazzurra oppure no. Oltre al futuro del danese, poi, diversi pezzi pregiati del club meneghino sono finiti nel mirino di big europee: Barella e Brozovic su tutti. Inoltre, dalla Serie A è stato posto un ultimatum nei confronti dell’Inter che potrebbe incidere in maniera pesante sui piani della dirigenza meneghina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, pericolo Nainggolan | Ultimatum del Cagliari

Si potrebbe essere creata una nuova situazione spinosa per i nerazzurri, con Beppe Marotta chiamato a trovare velocemente una soluzione. Secondo quanto riportato da ‘L’Unione Sarda’, il Cagliari avrebbe posto un ultimatum all’Inter: se la posizione di Nainggolan non dovesse essere risolta entro il 12 luglio, data di inizio del ritiro dei sardi, il belga potrebbe rientrare a Milano. Si tratterebbe di un altro ingaggio importante da smaltire per il bilancio del club meneghino che, a quel punto, dovrebbe cercare una nuova soluzione in uscita. Il destino di Nainggolan, poi, potrebbe essere intrecciato a quello di un possibile rinforzo per Inzaghi: come raccontato su Calciomercato.it, il belga potrebbe essere inserito nell’operazione Nandez col Cagliari. Questo ultimatum potrebbe accelerare le trattative con i sardi.