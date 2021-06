SONDAGGIO CM.IT – Chelsea e Psg su Hakimi, ecco la contropartita ideale per l’Inter!

Chelsea e Psg spingono per Hakimi, varie contropartite proposte all’Inter: ecco il nome giusto nel sondaggio di Calciomercato.it

L’Inter continua ad ascoltare le proposte per Hakimi. I nerazzurri hanno deciso che sarà il marocchino il sacrificato per fare cassa sul mercato e preservare gli altri big. Per l’esterno, si stanno dando battaglia Psg e Chelsea. I francesi sembravano, alcuni giorni fa, in vantaggio, i londinesi stanno tentando di rimontare. Entrambe le squadre stanno proponendo all’ Inter delle contropartite per concludere l’affare.

Calciomercato.it, nel suo consueto sondaggio su Twitter, ha chiesto ai suoi utenti quale sarebbe il nome ideale per i nerazzurri. Vince largamente Marcos Alonso, votato dal 48,6% dei partecipanti. Nettamente staccati gli altri nomi in ballo, come Paredes (21,9%), Emerson Palmieri (15,2%) e Kurzawa (14,3%).