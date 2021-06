Calciomercato Inter, si complica Nainggolan | Il ds: “Problematiche grosse”

L’Inter è alle prese anche con la trattativa Nainggolan, che il Cagliari vuole trattenere: manca però l’accordo tra le società che sembra lontano

L’Inter ha messo in queste settimane in cima alla lista le cessioni. Non solo quelle pesanti come Hakimi, ma anche quelle che possono comunque portare soldi freschi nelle casse nerazzurre. Vedi Radja Nainggolan, ormai fuori dal progetto tecnico e tornato al Cagliari ma ancora in bilico tra le società. Il belga vorrebbe restare in Sardegna e i rossoblù hanno tutta l’intenzione di trattenerlo, ma a mancare è l’accordo con l’Inter.

Lo stesso ds del Cagliari Capozucca ha rivelato: “Manca tanto. Ci sono problematiche grosse da risolvere. Le difficoltà dell’Inter in questo momento sono note, e al contempo anche noi abbiamo le nostre. Non sarà facile risolvere la situazione”, ha detto a ‘L’Interista’. Marotta si attende un’offerta per il cartellino di Nainggolan, ma al tempo stesso – ‘Sky Sport’ – il belga non vuole rinunciare alla buonuscita. Per questo al momento c’è una fase di stallo totale, così come per Nandez per cui le società stanno trattando da diversi giorni.