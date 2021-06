Terminata l’esperienza all’Arsenal, David Luiz è libero di accasarsi gratuitamente: contatti in corso, presentata l’offerta per un biennale

L’addio all’Arsenal è stato ufficializzato ormai da tempo e per David Luiz è tempo di scoprire il proprio futuro. Nonostante i 34 anni, il difensore brasiliano rappresenta un’occasione perché potrebbe arrivare a parametro zero e diversi club ci stanno pensando. Tra questi è il Marsiglia ad aver mosso passi concreti per far tornare l’ex Psg nuovamente in Ligue 1. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come si legge su ’10sport.com’, sono frequenti i contatti con il Marsiglia che avrebbe presentato un’offerta: contratto biennale per il calciatore sudamericano che ora dovrà dare una risposta alla società del presidente Longoria. Trattativa avviata con Luiz che ha ormai da una settimana contatti costanti con il tecnico Sampaoli. Il preludio ad un accordo?