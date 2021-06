Atalanta pronta a chiudere per De Ketelaere del Club Brugge: nella corsa al centrocampista ha provato ad inserirsi il Milan

Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Charles De Ketelaere. Il giocatore del Club Brugge, considerato come uno dei più promettenti talenti del campionato belga, sarebbe infatti molto vicino al trasferirsi all’Atalanta. Dal nerazzurro al nerazzurro dunque, per un trasferimento che potrebbe concretizzarsi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questa la richiesta del Club Brugge, con l’Atalanta che punta a battere la concorrenza del Milan. Il club rossonero ha provato ad inserirsi per il talentuoso classe 2001, profilo gradito per la sua duttilità e le sue qualità tecniche. La società bergamasca però, sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe in vantaggio e punta a chiudere velocemente l’acquisto dal club fiammingo. La richiesta è di 10 milioni, gli orobici vorrebbero chiudere ad un prezzo inferiore, ma le parti sembrano essere davvero vicine.