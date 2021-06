Julian Alvarez è uno dei migliori talenti del calcio sudamericano: gli agenti dell’attaccante del River Plate sono pronti a volare in Europa

Accostato alla Juventus in passato, per Julian Alvarez questa potrebbe essere la sessione di calciomercato buona per trasferirsi in Europa. Il 21enne esterno d’attacco del River Plate, attualmente impegnato in Coppa America con l’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni e di capitan Leo Messi, è uno dei talenti più interessanti del calcio sudamericano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, giovedì arriverà in Europa il suo agente Fernando Hidalgo per discutere con l’Ajax (che proprio oggi ha ufficializzato la cessione del giovane attaccante Lassina Traore allo Shakhtar di De Zerbi) e l’Aston Villa del possibile acquisto di Alvarez. La richiesta dei ‘Millonarios’ per il cartellino del prodotto del vivaio è di 20 milioni di dollari, pari a 17 milioni di euro circa al cambio attuale.