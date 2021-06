Aumentano le pretendenti per Yaremchuk, bomber dell’Ucraina seguito da Sporting e Wolfsburg, ma non solo

Autore di un assist e un gol nella gara di esordio di Euro 2020, Roman Yaremchuk è uno dei nomi più caldi in ottica mercato. Seguito lo scorso anno anche da Lazio e Roma, l’attaccante ucraino è finito più di recente nel mirino del Wolfsburg. Il club tedesco si è mosso in maniera concreta, preparando una prima bozza di offerta, ma prendendosi anche una pausa di riflessione di fronte alle richieste del Gent.

La dirigenza belga, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, forte dell’interessamento molto concreto del West Ham, ha chiesto 25-30 milioni di euro per il 25enne. Una cifra che non ha messo paura agli Hammers, in cerca di una punta centrale dalla cessione di Haller all’Ajax, avvenuta lo scorso gennaio. Altra pretendente, dunque, per il calciatore, seguito la scorsa primavera anche da Arsenal e Sporting CP.