ESCLUSIVO | Mercato Euro 2020: Yaremchuk nel mirino del Wolfsburg

L’attaccante ucraino Yaremchuk si mette in mostra a Euro 2020, il Wolfsburg spinge: la Serie A per ora non risponde

Un bel gol di testa, inutile purtroppo per l’Ucraina per ottenere un risultato positivo contro l’Olanda nel debutto a Euro 2020, ma sufficiente per confermare il bene che si dice di lui. Roman Yaremchuk, attaccante 25enne del Gent, ha timbrato il cartellino e ribadito di essere un prospetto offensivo molto interessante.

Alla corsa, come appreso da Calciomercato.it, si è iscritto anche il Wolfsburg, il bomber piace molto al tecnico Van Bommel. Come avevamo anticipato ad aprile, per Yaremchuk si era mosso anche lo Sporting CP, ma la cifra offerta ai belgi era troppo bassa (la valutazione è tra i 20 e i 25 milioni di euro). In Serie A, è stato accostato tra le altre a Roma e Lazio, per il momento non ci sono state però mosse concrete dalle squadre italiane ma soltanto sondaggi. Non è da escludere, tuttavia, che nei prossimi giorni ci siano dei contatti con il nostro campionato.