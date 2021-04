Calciomercato Lazio e Roma, Sporting in vantaggio per Yaremchuk

L’attaccante ucraino del Genk è stato accostato alle due squadre capitoline, ma il club portoghese ha mosso passi concreti di recente

Nomen omen (un nome, un destino) dicevano i latini, ma non in questo caso. Nonostante gli accostamenti più o meno recenti a Lazio e Roma, il futuro di Roman Yaremchuk non sarà nella Capitale, almeno per ora. Autore di 18 gol e 6 assist in 36 partite stagionali, l’attaccante ucraino sta vivendo la sua migliore annata dal punto di vista realizzativo. Numeri importanti, che gli sono valsi anche l’interessamento dell’Arsenal e del Wolverhampton.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tuttavia, il club attualmente in vantaggio per il 25enne del Gent è lo Sporting CP. La dirigenza portoghese ha mosso passi molto concreti nelle ultime settimane, guadagnandosi la pole position provvisoria nella corsa al calciatore, che viene valutato dalla società belga 20-25 milioni di euro, bonus inclusi. Nelle prossime settimane, non sono tuttavia esclusi rilanci dalla Premier.