Calciomercato Roma, Fienga sul ritorno di Totti: “Non c’è la necessità”

Arrivano le parole del dirigente della Roma Guido Fienga sul ritorno di Francesco Totti nel club giallorosso

Guido Fienga, CEO della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘Rete Sport’. Il dirigente giallorosso si è soffermato sull’eventuale ritorno di Francesco Totti nel club, nel giorno in cui è stato conquistato l’ultimo scudetto, venti anni fa, dopo la vittoria contro il Parma per 3-1. Di seguito, le sue parole sull’ex capitano della Roma: “Ha un ottimo rapporto con la Roma e questa proprietà. Ora sta svolgendo la sua attività, fa scouting, sviluppa i giovani, è un rapporto che funziona”.

Prosegue Fienga su Totti: “Col club non ci sono avversità derivate da fatti antichi. Non c’è la necessità che sia dentro o fuori e da lui non c’è questa richiesta. E’ un rapporto di collaborazione. A noi va bene così, segue diversi giovani e li sviluppa, anche per alcuni presenti nelle nostre giovanili”.