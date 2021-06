Sergio Ramos lascerà il Real Madrid, alla scadenza del proprio contratto il prossimo 30 giugno. Oggi la conferenza d’addio

Sergio Ramos non sarà più un calciatore del Real Madrid. Ieri sera era arrivata l’ufficialità del divorzio a fine stagione tra il forte difensore spagnolo e il club di Florentino Perez, che nella mattinata di oggi ha reso omaggio allo storico capitano con una conferenza stampa congiunta. Il primo a prendere la parola è stato proprio il numero uno del Real: “Questo evento di oggi è un atto pieno di sentimenti ed emozioni per tutti i madrileni. Sono passati molti anni con Sergio, di grande affetto. Non dimenticherò il giorno della presentazione di Sergio come giocatore del Madrid. Aveva solo 18 anni e aveva una voglia incredibile di conquistare il mondo. Un ragazzo di Camas con una forza enorme. Un acquisto non facile, ma sapevamo che avrebbe segnato un’epoca. Sono davvero orgoglioso di ciò che hai realizzato. Sei una delle leggende del Real Madrid. Ti sei guadagnato il rispetto e l’ammirazione di tutti in campo. I presenti ti ricorderanno sempre. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per aver difeso il Real dando l’anima in ogni partita. Ovunque tu vada, sarai sempre l’uomo de La Décima“.

Perez ha quindi aggiunto: “In totale hai vinto 22 titoli che fanno di te, insieme a Marcelo, il secondo giocatore con più titoli nel club solo dietro Gento. Sarai sempre uno dei nostri grandi capitani e ti ringraziamo tutti per aver reso il Real Madrid ancora più ammirato in tutto il mondo. Sei stato una persona veramente speciale per me. Desidero che tu sia felice e che tu sappia che questa sarà sempre casa tua. Sarai uno dei grandi ambasciatori del Real”.

A seguire ha preso la parola lo stesso Sergio Ramos visibilmente commosso: “È arrivato il momento, uno dei più difficili della mia vita. Uno non è mai preparato a dire addio a questo club. Sono uscito dalla mano dei miei genitori e dei miei fratelli da bambino e, grazie a Dio ho una grande famiglia. Grazie a loro che sono sempre stati con me. Ringrazio anche il mio club, il presidente per tutto il suo affetto, i compagni, gli allenatori, tutti i lavoratori del Real Madrid. Questo club per me è una vera famiglia. È inevitabile emozionarmi, sono stato qui 16 anni. Ringrazio ovviamente anche i tifosi, li porterò sempre nel mio cuore e mi sarebbe piaciuto salutarli al Bernabéu. Questi 22 titoli sono stati frutto di grandi sacrifici e professionalità. Si chiude un percorso unico nella mia vita, niente sarà come quello che ho vissuto al Real Madrid. Ora affronterò una nuova sfida con la volontà di dimostrare le mie qualità e di aggiungere qualche titolo al mio palmarès. Questo è solo un arrivederci, perché prima o poi tornerò“.