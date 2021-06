ESCLUSIVO | Lazio, ritorno di fiamma per Porozo

La Lazio torna a mostrare interesse per l’ecaudoregno Porozo, reduce da una stagione importante al Boavista. ‘Fattore’ Caicedo

Jackson Porozo torna prepotentemente nei radar della Lazio. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it il club biancoceleste è tornato a interessarsi a Jackson Porozo, classe 2000 ecaudoregno reduce da una stagione importante al Boavista. Per lui la prima in Europa dopo l’esperienza formativa al Santos. Soprattutto nel finale, il centrale è stato uno dei giocatori decisivi per la salvezza della squadra di Ferreira.

Tare aveva già palesato ammirazione per Porozo prima che il ragazzo traslocasse in Portogallo, ‘consigliato’ a quanto pare da Caicedo, connazionale del ventenne autore pure di due gol, uno di questi al Porto. Le ‘Panteras’ hanno fissato a 4 milioni il prezzo del cartellino di Porozo, rappresentato da Daniel Manouchehri della MMK Soccer.