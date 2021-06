L’ufficialità di Donnarumma al PSG ancora non arriva: alcune voci vogliono un tentativo di inserimento last minute dalla Juventus

Gianluigi Donnarumma sarà, a meno di clamorosi ribaltoni, il prossimo portiere del PSG. Le tempistiche delle visite e di tutta la macchina di ufficialità e annunci non si sono ancora concretizzate visti gli Europei in corso. Il portiere classe ’99 oggi sarà impegnato contro la Svizzera da protagonista all’Olimpico nella seconda gara del girone A di Euro 2020. L’accordo tra il giocatore e i francesi ormai sembra raggiunto in tutto e per tutto, le cifre circolano da tempo (circa 10 milioni più bonus). L’addio al Milan è stato già deciso e annunciato da diverso tempo, la Juventus ci ha pensato, ci ha provato ma alla fine il PSG ha avuto la meglio. Solo che la mancanza di firme e comunicati ufficiali ancora preoccupa qualcuno. Soprattutto pensando che i francesi intanto hanno già ufficializzato Wijnaldum, che pure è in ritiro da capitano con l’Olanda all’Europeo.

In questo scenario, secondo ‘Il Giorno’, la Juventus starebbe addirittura provando a far recapitare a Donnarumma un’offerta last minute per strapparlo al PSG. Si tratterebbe di una proposta davvero in extremis, visto che da giorni sembra tutto fatto. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi gli annunci non erano comunque previsti prima di oggi proprio per Italia-Svizzera. Di certo pensare a un rilancio improvviso dei bianconeri non è semplice, anche perché Allegri stima Szczesny che dovrebbe essere comunque ceduto. E per Agnelli e Cherubini, viste le cifre in ballo, sarebbe una missione decisamente complicata.