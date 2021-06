Si avvicina sempre di più il momento del matrimonio ufficiale tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint Germain: le possibili date

La prima lunga telenovela di questo primo scorcio di mercato estivo volge ormai al termine. Gigio Donnarumma si appresta a definire una volta per tutte il suo futuro, dopo un lunghissimo tira e molla col Milan per un rinnovo contrattuale che nonostante l'approdo in Champions, alla fine non è mai arrivato. I rossoneri si sono cautelati per tempo con Mike Maignan, mentre il portiere italiano classe 1999 si appresta a salutare Milanello a parametro zero con il Paris Saint Germain prontissimo ad accoglierlo. Il club parigino ha infatti affondato nei giorni scorsi il colpo decisivo per sbaragliare la concorrenza ed assicurarsi l'estremo difensore della Nazionale di Mancini, impegnato al momento ad Euro 2020.

Calciomercato, ormai ci siamo per Donnarumma al PSG: data per visite e firma

Negli ultimi mesi per Donnarumma si è parlato a più riprese della Juventus per il futuro del calciatore, ma la pista non è decollata definitivamente, con il portiere italiano che riprenderà quindi la propria carriera dal campionato francese. Si tratta ormai solamente di ore per mettere nero su bianco il futuro dell’ormai ex milanista, che al PSG siglerà un accordo da 10 milioni netti a stagione per cinque anni. Un grande colpo che aspetta solo di essere concretizzato con le visite mediche di rito ad anticipare la firma.

Le tempistiche della chiusura dell’affare restano però inevitabilmente ancorate a quelli che sono gli impegni all’Europeo della stessa Nazionale di Mancini, di cui Donnarumma è grande protagonista. Le visite che precedono la conclusione della telenovela restano quindi legate al calendario degli azzurri e dunque non prima di mercoledì, quando l’Italia scenderà in campo per la seconda sfida del girone contro la Svizzera. Restano dunque dettagli e pure formalità da osservare prima di annunciare Donnarumma al Paris Saint Germain: da giovedì dunque si entrerà nel vivo.