Inter, possibile viaggio in Danimarca da Eriksen: le ultime

Beppe Marotta è pronto a volare in Danimarca una volta che Christian Eriksen verrà dimesso dall’ospedale. La situazione

Ancora nessun viaggio in Danimarca per Beppe Marotta e il dottor Volpi per far visita a Christian Eriksen. Un’ipotesi questa presa in considerazione dall’Inter per far sentire ancor di più la vicinanza al centrocampista ma ma per i prossimi giorni.

Anche perché Eriksen deve prima completare l’iter per essere dimesso. Ad oggi non ci sono certezze: il centrocampista rimarrà in ospedale almeno fino a domani per effettuare tutti gli accertamenti, ancora utili, prima delle dimissioni. Quando ci saranno maggiori certezze e quindi una situazione più chiara, decideranno eventualmente una data per raggiungerlo in Danimarca.