Russia, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Zhirkov: il terzino ha lasciato la nazionale, per lui l’Europeo si conclude qui

E’ terminato in maniera amara quello che sulla carta potrebbe essere l’ultimo Europeo della carriera di Yuri Zhirkov. Il terzino sinistro russo, infortunatosi nella partita contro il Belgio, ha infatti lasciato la propria nazionale: per lui il torneo finisce qui. Lo ha ufficialmente comunicato la federcalcio russa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020 | Italia-Svizzera, Mancini: “Ho un solo dubbio. Verratti? Vediamo”

Questo il comunicato:

“Yuri Zhirkov non giocherà più a UEFA EURO 2020. Il giocatore ha subito un infortunio a uno dei muscoli della coscia nella partita con il Belgio. Data la gravità dell’infortunio, lo staff tecnico ha deciso di liberare il giocatore. Il resto dei calciatori si sta preparando per la sfida di domani contro la Finlandia”.